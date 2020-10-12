Mansur Yavaş’tan Hatay’a 32 bin fidan yardımı

Hatay’ın Belen ilçesinde geçen Cuma günü başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

“29 EKİM’DE ANKARA’MIZDA ‘YEŞİLİN BAŞKENTİ’ PROJEMİZİ BAŞLATACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

* Hatay'daki yangın yüreklerimizi sızlattı. Doğanın yeniden yeşile kavuşması için 32 bin mesai arkadaşımız adına Hatay’a 32 bin fidan bağışında bulunuyoruz.

* 29 Ekim’de de Milli Mücadele’nin karargahı Ankara’mızda ‘Yeşilin Başkenti’ projemizi başlatacağız.