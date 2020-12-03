Mansur Yavaş’tan işsiz kalan 7 meslek grubuna destek

Hafta sonu Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı sektör ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işsiz kalan çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtiklerini açıkladı.

“DESTEK ZAMANI BİZDE”

Sektör ve esnaf odalarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Yakınınızda değil yanınızdayız” diyerek söz veren ve esnaf odalarından iş yerini kapatan esnaf ve işsiz kalan çalışanların listesini isteyen Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden garsondan komiye kadar çeşitli meslek gruplarının temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı. Yavaş, şu mesajı verdi:

“Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin aç ve yatağa aç girmesini istemiyoruz. Başvuru için ‘forms.ankara.bel/isinikaybeden' adresini ziyaret edebilirsiniz.”

DESTEK KAPSAMINA GİREN MESLEK GRUPLARI

Büyükşehir Belediyesinin imkanları ölçüsünde esnafa ve işini kaybedenlere destek olmayı sürdüreceklerini belirten Mansur Yavaş, ilerleyen süreçte kafe ve lokantalarını kapatan esnaftan karantinadaki vatandaşlara ulaştırmak üzere yemek temin edeceklerini de söyledi. İlk etapta destek kapsamına giren meslek grupları şöyle:

-Sinema salonu çalışanı

-Kıraathane/Nargile salonu çalışanı

-Çay/Kır bahçesi çalışanı

-İnternet/Oyun salonu çalışanı

-Garson/Komi

-Servis şoförü

-Anaokulu/Kreş çalışanı