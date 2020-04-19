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Mansur Yavaş’tan ‘kağıt toplayıcıları’ paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter adresinden sokak işçileriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Yavaş geçimini kağıt toplayarak sağlayan Mehmet Göçer'in videosunu paylaşarak "Mehmet kardeşim, Ankara’da yaşayan hiçbir hemşehrime mağduriyet yaşatmamak bizim en başlıca görevimiz. Bu görevimizi layıkıyla sürdürmeye çabalıyoruz. Varlığınızla bir bütünüz, Ankarayız. Her zaman yanınızda olmaya devam edecek, #BirlikteBaşaracağız" dedi.

15:18 -
Haberler Gündem
Mansur Yavaş’tan ‘kağıt toplayıcıları’ paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

* Mehmet kardeşim, Ankara'da yaşayan hiçbir hemşehrime mağduriyet yaşatmamak bizim en başlıca görevimiz. Bu görevimizi layıkıyla sürdürmeye çabalıyoruz. Varlığınızla bir bütünüz, Ankarayız. Her zaman yanınızda olmaya devam edecek, #BirlikteBaşaracağız

Yavaş’ın paylaştığı video:

 

BELEDİYEDEN YARDIM ELİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi’nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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