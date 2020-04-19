Mansur Yavaş’tan ‘kağıt toplayıcıları’ paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

* Mehmet kardeşim, Ankara'da yaşayan hiçbir hemşehrime mağduriyet yaşatmamak bizim en başlıca görevimiz. Bu görevimizi layıkıyla sürdürmeye çabalıyoruz. Varlığınızla bir bütünüz, Ankarayız. Her zaman yanınızda olmaya devam edecek, #BirlikteBaşaracağız

Yavaş’ın paylaştığı video:

BELEDİYEDEN YARDIM ELİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi’nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır” ifadelerini kullanmıştı.