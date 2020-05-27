Mansur Yavaş’tan öğrenciye destek

Corona virüsü salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilerek, derslerine uzaktan eğitimle ekran başında devam eden öğrenciler için sınav takvimi açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde sınava hazırlanan öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze olsun azaltmak için online deneme sınavı yapılması için talimat verdi.

KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER SINAVINA KATILABİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak öğrenciler, http://ankara.bel.tr/sinav-kayit-formu adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak online sınav için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da hazırlıklarını tamamladı.

20 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ikişer adet online sınav düzenlenecek.

Deneme sınavına kayıt olan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli olan PİN kodu ve sınava giriş bağlantısı e-posta ve SMS yolu ile iletilecek.

Belediye başarı ortalaması, il geneli sıralaması ve soru çözüm videolarını içeren bağlantıyı LGS öğrencilerine sınavdan en geç bir gün sonra, YKS öğrencilerine ise en geç iki gün sonra iletecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan deneme sınavlarının tarih ve saatleri ise şöyle:

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI

9 Haziran 2020

Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)

Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)

13 Haziran 2020

Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)

Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

YKS-1

4 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.15

5 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Saat 10.00-13.30

YKS-2

20 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.15

21 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Saat 10.00-13.30