Mansur Yavaş’tan rektörlere: Emrinizdeyiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mogan Park'ta gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin Ankara Büyükşehir Belediyesinden beklentileri ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

Katılım sağlayan tüm rektörlerin söz alarak üniversiteleri ve çevresindeki sorunları ilettiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katılarak, kendi alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapılması için notlarını aldı.

YAVAŞ: “HEP BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir araya geldiği üniversite rektörlerinin taleplerini teker teker dinledi.

Toplantıda bir açıklama yapan Yavaş, üniversitelerin kente ve yerel halka çok büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, “Ankara'da üniversitelerle çok büyük ölçekte bir iş birliği yapılabilir. Çünkü burası Başkent ve dünya başkentleriyle yarıştırmak gibi bir iddiamız var. İşbirliklerinin sadece Ankara turizmine değil, ekonomisine de hatta Türkiye ekonomisine de büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Gerçekten bilime inanan, üniversitelerle iş birliği yapılmasına kalpten inanan bir belediye başkanı olarak diyorum ki, emrinizdeyiz. 22 üniversite ve 500 binden fazla üniversite öğrencisiyle oluşan büyük gücü hep birlikte harekete geçirmek için buradayız” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZ HAYATA HAZIRLANIR”

Üniversitelerin birçoğunun uzaktan eğitim yapacağını belirterek açıklamalarını sürdüren Yavaş, personele ve öğrencilere dezenfektan ve maske kiti desteği sağlayabileceklerini belirtti.

Başkan Yavaş, üniversitelerle birlikte yapılabilecek iş birlikleri konusunda şunları söyledi:

* Her üniversite kampüsünün yakınında bir öğrenci yerleşim alanı var, mesela ODTÜ ve 100. Yıl. Bu yerleşim alanlarında öğrencilerin sizlerin önerileri doğrultusunda ortak ihtiyaçlarını karşılayacak merkezler oluşturabiliriz.

* Üniversitelerin, öğrenci topluluklarının kentte buluşması için ortak etkinlikler düzenleyebiliriz, belediyenin tesislerinden yararlanmalarını sağlayabiliriz.

* Ankara etrafında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir yeşil kuşak projemiz var. Yeşil kuşak projesinde, Akıllı Ankara projesinde, kentin peyzajı konusunda ve kırsal kalkınma çalışmalarında birlikte hareket edebiliriz. Yoksulluk envanteri için çalışmamızı hazırladık. Bu bizim en büyük projelerimizdendi.

* Pandemiden dolayı evlere gidemedik. Ancak, bu süreç sonrası, bu projeyi öğrencilerimizin çalışması haline getirebiliriz. Bu öğrencilerimize burs gibi bir destekte bulunabiliriz. Daha birçok konuda iş birliği yapabiliriz. Bu iş birlikleriyle hem Ankara hem öğrenciler kazanır. Öğrencilerimiz hayata hazırlanır.