Mansur Yavaş’tan sert çıkış: Ağzını topla!

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

* Görüntüleri hep beraber izleyebiliriz. Bir komisyon kurun, dışarı çıkıp sizleri içeri sokmak için ben gerekeni yapacağım diye bağıra bağıra sesim kısıldı. Bunu burada herkes gördü.

* Ben geldim buraya oturdum bu sefer meclis üyelerinin bir kısmı ağır davranışlara başladı.

* Bunun üzerine sizin meclis üyeniz gelip el kol işaretleriyle ‘Niye yapmıyorsunuz’ falan tavrında konuştu. Yanında şahit de var görüntü de var.

* Onun üzerine ben oturdum sizlerin oturmasını bekliyorum. Bir şey olursa ben müsaade eder miyim Allah aşkına böyle bir şeye?

* Fakat siz geldiniz dediniz ki, ‘Benim belediye meclis üyem bir şey mi söyledi?’ Ben de söylediğim zaman ‘Ben özür diliyorum onun adına’ dediniz. Bunu unuttunuz mu?

* Ağzını topla, düzgün konuşmuyorsun ve tahrik ediyorsun.