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Mansur Yavaş’tan sert çıkış: Ağzını topla!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında bugün gerçekleşen Ağustos ayı meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. ABB AKP Grup Başkanvekili Murat Köse'nin Yavaş'a geçen ayki toplantıda yaşanan tartışmaları hatırlatması üzerine ikili arasında sert bir diyalog gerçekleşti. Yavaş, Köse'ye "Ağzını topla düzgün konuş" dedi.

22:42 -
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Mansur Yavaş, şunları söyledi:

* Görüntüleri hep beraber izleyebiliriz. Bir komisyon kurun, dışarı çıkıp sizleri içeri sokmak için ben gerekeni yapacağım diye bağıra bağıra sesim kısıldı. Bunu burada herkes gördü.

* Ben geldim buraya oturdum bu sefer meclis üyelerinin bir kısmı ağır davranışlara başladı.

* Bunun üzerine sizin meclis üyeniz gelip el kol işaretleriyle ‘Niye yapmıyorsunuz’ falan tavrında konuştu. Yanında şahit de var görüntü de var.

* Onun üzerine ben oturdum sizlerin oturmasını bekliyorum. Bir şey olursa ben müsaade eder miyim Allah aşkına böyle bir şeye?

* Fakat siz geldiniz dediniz ki, ‘Benim belediye meclis üyem bir şey mi söyledi?’ Ben de söylediğim zaman ‘Ben özür diliyorum onun adına’ dediniz. Bunu unuttunuz mu?

* Ağzını topla, düzgün konuşmuyorsun ve tahrik ediyorsun.

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Son güncelleme: 22:43 10.08.2020
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