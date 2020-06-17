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Mansur Yavaş’tan Şule Çet mesajı: Rahat uyu Şule kızım…

Şule Çet'in öldürülmesiyle ilgili yargılanan iki sanığa verilen cezalar İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Karala ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mansur Yavaş, "Şule Çet için verilen hukuk mücadelesinde adalet yerini buldu. Rahat uyu Şule kızım…" ifadelerini kullandı.

16:26 -
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Mansur Yavaş’tan Şule Çet mesajı: Rahat uyu Şule kızım…

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Sosyal medya hesabından kararla ilgili düşüncelerini paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: “Kadın cinayeti sonucu bizlerden koparılan evladımız Şule Çet için verilen hukuk mücadelesinde adalet yerini buldu. Rahat uyu Şule kızım… Bizler, adalet arayan tüm kadınların sesi olmayı sürdüreceğiz.”

Son güncelleme: 16:27 17.06.2020
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