Mansur Yavaş’tan Şule Çet mesajı: Rahat uyu Şule kızım…

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Sosyal medya hesabından kararla ilgili düşüncelerini paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: “Kadın cinayeti sonucu bizlerden koparılan evladımız Şule Çet için verilen hukuk mücadelesinde adalet yerini buldu. Rahat uyu Şule kızım… Bizler, adalet arayan tüm kadınların sesi olmayı sürdüreceğiz.”