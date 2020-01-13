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Mantar toplamaya çıktılar ceset buldular

İstanbul Arnavutköy'de mantar toplamaya çıkan iki arkadaş ormanda kadın cesedi buldu.

12:05 -
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Mantar toplamaya çıktılar ceset buldular

Olay, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. İki kişi, Yunus Emre Mahallesi civarında devriye atan polis aracını durdurdu. Ormanlık alanda mantar topladıklarını belirten iki genç, kazılı bir alan gördüklerini, eşeleyip biraz açtıklarında ortayı çıkan battaniyeden kötü kokular geldiğini söyledi.

KOLİ BANDIYLA SARILI BATTANİYE

Tarif edilen yere giden polisler, koli bandıyla bantlanmış battaniye içinde bir kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen 35-40 yaşlarındaki kadının, birkaç gün önce başına aldığı bir darbe sonucu öldürüldüğü ve ormanlık alana gömüldüğü tahmin ediliyor. (DHA)

darbe istanbul Kadın Polis Yunus
Son güncelleme: 12:08 13.01.2020
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