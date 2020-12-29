Mantar, yağmur ve fırtına mandalinayı vurdu

Mandalina üretiminin önemli merkezleri İzmir'in Menderes ve Seferihisar ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki mandalina üreticisi artarda gelen talihsizliklerle mücadele ediyor. Mandalina rekoltesinin beklenenden iyi olduğu için sevinen üreticiler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüzünden üründe oluşan mantar nedeniyle sıkıntı yaşadı. Buna bir de bölgede son günlerde etkili olan yağmur ve fırtınanın verdiği zarar eklendi. Ağaçlardan tonlarca mandalina döküldü.

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Mandalina'nın soğuk iklimi sevdiğini, mevsim normallari üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle mandalinada mantar oluştuğunu söyleyen üretici Kazım Yakıt, “Kışın soğuğunu seven meyve olduğu için hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi mantar oluşturdu. Erken olgunlaştı. Yağmur ve fırtına ile ürünün yüzde 40'ı döküldü. Toplanan ürün ihracat ve satışa gittiği için dökülenleri karıştıramıyoruz. Dökülenler geçmiş yıllarda meyve suyu fabrikalarına gidiyordu. Bu yıl mantar olduğu için oraya gönderemiyoruz” diyerek iklim değişikliklerinin doğanın dengesini bozduğunu ve üretimi etkilediğini kaydetti.