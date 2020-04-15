Manyağa bak! “Bende varsa herkese bulaşsın”

Çukurova Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayda, L.K. corona virüsü şüphesiyle acil servise getirildi. L.K. yapılan test sonucu beklenirken gözlem odasına alındı. Ancak kısa süre sonra acil servis kapısına çıktı.

Uyarıları dinlemeyen L.K. görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmada iki güvenlik görevlisini darp edip “Bende varsa herkese bulaşsın” diye özel güvenlik görevlilerinin üzerine öksüren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

“HERKESE BULAŞSIN”

Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, “Şahsı içerisi geçmesi için uyardığımda, ‘Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın’ dedi. Yüzümü ve elimiz çizdi.” açıklamasında bulundu.

Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun çıkmasının ardından Fatih Polis Merkezine götürülecek.

Geçtiğimiz günlerde de damlacık yoluyla bulaşan virüsü öksürerek başkasına geçirmeye çalışan pek çok kişi haberlere konu olmuştu. (İHA)

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