Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki birçok üst düzey yönetici görevden alındı!

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında dün düzenlenen toplantının ardından büyükşehir belediyesi bünyesinde görev yapan birçok üst düzey yöneticinin görevden alınması kararlaştırıldı.

Görevden alınmaların, büyükşehir belediyesinde yaklaşık 2 aydır teftişlerini sürdüren İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda yapıldığı öğrenilirken, yapılan incelemelerde çok sayıda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edildiği, görevden alınan yöneticiler hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. DHA