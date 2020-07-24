Mardin Tabip Odası Eşbaşkanı Etem: Vaka sayısı 5 binin üzerinde, sağlık sistemi tıkanma noktasına geldi

‘Normalleşme' ile birlikte Mardin'de vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Sözcü'ye konuşan Mardin Tabip Odası Eşbaşkanı Dr. Derya Etem, kentteki vaka sayısının 5 binin üzerinde olduğunu vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmemesinden dolayı salgının hızla yayıldığını kaydetti.

“AMBULANSLAR YOĞUNLUĞA YETİŞEMİYOR”

Mardin Sağlık İl Müdürlüğü’nün corona salgının ilk sürecinde vaka sayılarının yükselmemesi için ciddi tedbirler aldığını belirten Derya Etem, şunları söyledi;

*Süreç bu hale gelmesin diye yoğun bir emek verildi öncesinde önlemler alındı. KYK yurtları boşaltılarak pandemi için hazırlanmıştı. Şimdi hem devlet hastaneleri hem de yurtlar dolu, vaka sayısı her geçen gün artıyor.

*Polikliniklerde doktor arkadaşlar her gün 150'ye yakın vaka tespit ediyorlar. Süreç normalleşme adı altında tanımlandığı için halkın yanlış bir algısı oldu.

*Düğünler, cenazeler, taziyeler kalabalık bir şekilde yapılıyor. Hem bundan dolayı hem de pandemi hastanesi olmayan özel hastanelerde Covid-19 pozitif çıkan hastalar poliklinik hizmeti alabiliyorlar.

*Sağlık Bakanlığı da bu konuda şöyle bir yazı yazmış, ‘Eğer Covid-19 olan bir hasta size başvurursa bulunduğu yerde testlerini yapıp ambulansla hastaneye gönderin' diyor.

*Ancak yaşanan yoğunluktan dolayı ambulanslar dahi hastaları götürmeye gelemiyor. Hastalar toplu taşıma araçları ya da kendi imkanlarıyla geliyorlar bu da çok ciddi bir sıkıntıya sebep oluyor.

“VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE”

Yaşanan tedbirsizliklerden dolayı vaka sayılarının kontrolden çıktığını söyleyen Etem sözlerini şöyle sürdürdü;

*Tabip odası olarak aldığımız bilgiye göre vaka sayıları 5 binin üzerinde ve benimde aktif olarak çalıştığım hastanede de gözlemlediğin kadarıyla her gün en az 15-20 kişinin testi pozitif çıkıyor.

*Mardin'de yaşanan yoğunluktan dolayı sağlık sistemi tamamen tıkanma noktasına geldi. Biz böyle bir durumla karşılaşmamak için vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sürekli çağrılarda bulunduk.

*Ancak vatandaşlar uyarıları çok fazla dikkate almıyor maalesef sosyal mesafe dikkat etmedikleri gibi taktıkları maskeleri çene altına indiriyorlar. Bu tedbirsizliklerden dolayı birçok insana virüs bulaşıyor.

“ÇABALAR BOŞA GİTTİ”

*Üst merciler tarafından normalleşme kavramı kullanıldığı zamanda halk her şeyin normale döndüğünü tehlikenin bittiğini sanıyor.

*Vatandaş, normalleşmeden, ‘Siz AVM'lere gidebilirsiniz farklı şehirlere giderek tüketmeye devam edebilirsiniz, tatile çıkabilirsiniz' anlamını çıkartıldı ve maalesef vatandaş tüketime kurban edildi. Bugün ülkemizde pandemiyle mücadele için o kadar çaba sarf eden sağlıkçıların ve sağlık bakanlığı yetkililerinin çabaları boşa gitti.

*Çünkü Mardin'de çok ciddi önlem alınmıştı. Corona salgının ilk süreçlerinde Mardin vaka sayılarının en düşük olduğu illerden biriydi. 1 Haziran öncesinde Mardin'de her şey yolundaydı.

*Kızıltepe ilçesindeki hastanelerde bazı günler hiçbir vakanın çıkmadığı yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı günleri biliyorum.

*Gerek medyada gerekse en üst merciler tarafından ne zaman ki normalleşme kavramı kullanılmaya başlandı sonrasında yapılan uyarıların hiçbir anlamı kalmadı insanlar duymazdan geliyor.

“SESİMİZİ KİMSE DUYMUYOR!”

Sürecin başından bu yana TTB tarafından yapılan ikaz ve önerilerin yetkililer tarafından ciddiye alınmadığını söyleyen Etem şunları kaydetti;

*Hekimlerin meslek örgütü olan Türk Tabipler Birliği corona salgının ilk sürecinden bugüne kadar illerin pandemi kurullarına tabip odalarından mutlaka bir üye katılsın.

*Ama en önemlisi illerin halk sağlığı uzmanları pandemi kurullarında görev alsın ve pandemiye dair sağlık politikasını belirlerken peyderpeyi hangi bölgelerde nasıl çalışma yapılacağına dair bir algoritma çıkartılsın.

*Biz sürecin başından bu yana bu önerimizi dile getiriyoruz. Ama bu ses duyulmuyor gerek basın gerekse yetkililer tarafından bu önerilerimiz ciddiye alınmıyor.

*Bununla ilgili en son örneği de gördük. Corona salgınıyla ilgili ciddi uyarılarda bulunan bilim insanı Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın da valilik tarafından soruşturma açılıp ifadesi alındı.

*Ayrıca bu hocamıza yapılan bu muameleyi de kınadığımızı ve hocamızın hem meslektaşları olarak hem de tabipler odası olarak yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

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