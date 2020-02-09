Mardin’de facia! Anne ve üç çocuğu yangında can verdi

Olay, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Tur’a ait evden dumanlar yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

MİRAN, LORİN, ECRİN…

Sağlık ekipleri, yangına uykuda yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları bir ile yedi arasında değişen üç çocuğun cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında ailesini kaybeden Yunus Tur'un yangının çıktığı sırada evde olmadığı ve ilçedeki Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi. (İHA)