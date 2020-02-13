Mardin’de yarın okullar tatil mi? İşte Mardin Valiliği’nden tatil açıklaması

Mardin Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. İşte valilikten yapılan kar tatili açıklaması.

MARDİN VALİLİĞİ’NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Mardin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devamı nedeniyle Artuklu, Midyat, Yeşilli, Derik, Ömerli, Savur ve Dargeçit ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin ise idari izinli sayılacağı duyuruldu.

MARDİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, gün içerisinde kar yağışı beklenirken yarın, soğuk ve çok bulutlu havanın etkili olması beklendiği kaydedildi.

MARDİN’DE KAR VE BUZLANMA İLE MÜCADELE

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehirde etkili olan kar ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara yol açmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, tüm araç ve ekipleriyle şehir genelinde kar ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara yol açmaması için 24 saat esasına göre aralıksız çalışıyor. Ekipler başta tarihi şehir genelinde kar küreme, solosyon ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarda vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 10 ilçe ve 4 bin 700 kilometre yol ağında ulaşımın aksamaması için personelin 24 saat esasına göre canla başla çalıştığını söyledi. Vali Yaman, “Merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere diğer tüm ilçe ve kırsal mahallelerimizde kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi 50 araç ve 100 personel ile sahadayız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat esasına göre aralıksız çalışıyoruz. Çağrı merkezimize gelen taleplere kısa zamanda cevap vererek sorunları zamanında çözüyoruz. Sürücülerimiz, hem kendi can güvenlikleri hem de vatandaşların can güvenliği için kar lastiğini kullanmaları gerekiyor. Hem zincir hem de takoz araçlarında bulundurmaları gerekiyor. Trafik kurallarına da uyarak oluşabilecek kötü bir durumun önüne geçebilirler” dedi.

İHA