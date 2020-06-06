Mardinli Markus’un CERN’e uzanan büyük başarısı

Çin'den 2 ve Şili'den 3 öğrenciyle birlikte hazırladığı ‘e-dedektör' projesi ile ilk 20'ye kalan Markus Acar, Türkiye adına kazanan ilk takım olarak CERN'e gitmek istiyor.

Ailesinin maddi durumu bir bilgisayar almaya yetmediği için 2 yıl önce arkadaşından aldığı ödünç bilgisayar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim Kampı Proje Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan Acar, “Şartlar ne olursa olsun fırsat ve imkan buldukça aralarında sosyal projelerin de olduğu birçok bilim ve teknoloji tabanlı projelere katılmaya çalıştım. Hepsinden derece aldım” dedi.

6 dil biliyor

Süryanice, Arapça, Kürtçe ve İngilizce'yi iyi derecede bilen, son dönemde de Almanca ve Çince'yi öğrenen Markus Acar, aynı zamanda bağlama çalmayı, resim yapmayı ve tenis oynamayı da çok seviyor.