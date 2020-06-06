Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mardinli Markus’un CERN’e uzanan büyük başarısı

Mardin’de lise 3’üncü sınıf öğrencisi Markus Acar, İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN), lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmada 500 proje arasından finale kaldı.

06:00 -
Haberler Gündem
Mardinli Markus’un CERN’e uzanan büyük başarısı

Çin'den 2 ve Şili'den 3 öğrenciyle birlikte hazırladığı ‘e-dedektör' projesi ile ilk 20'ye kalan Markus Acar, Türkiye adına kazanan ilk takım olarak CERN'e gitmek istiyor.

Ailesinin maddi durumu bir bilgisayar almaya yetmediği için 2 yıl önce arkadaşından aldığı ödünç bilgisayar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim Kampı Proje Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan Acar, “Şartlar ne olursa olsun fırsat ve imkan buldukça aralarında sosyal projelerin de olduğu birçok bilim ve teknoloji tabanlı projelere katılmaya çalıştım. Hepsinden derece aldım” dedi.

Markus Acar

6 dil biliyor

Süryanice, Arapça, Kürtçe ve İngilizce'yi iyi derecede bilen, son dönemde de Almanca ve Çince'yi öğrenen Markus Acar, aynı zamanda bağlama çalmayı, resim yapmayı ve tenis oynamayı da çok seviyor.

Son güncelleme: 01:42 06.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more