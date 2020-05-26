Market ve bakkallar bugün açık mı? Bayramın son günü (26 Mayıs) market ve bakkallar açılacak mı?

Tüm yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu gece 24.00 itibariyle son bulacak. Bayram boyunca evlerinde olan vatandaşlar, market ve bakkalların bugün açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte sokağa çıkma yasağının son günü açık olan işletmeler…

MARKET VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Dün olduğu gibi marketler ve bakkallar bugün de hizmet vermeyecek. 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdi. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

AÇIK OLAN İŞLETMELER

25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak