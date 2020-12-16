Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Market ve bakkallar kaçta açılıyor?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle birçok işletmenin çalışma saatlerine kısıtlama getirilmiş durumda. İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu bakkal, market, kuruyemişçi ve manav gibi işletmelerin hizmet vereceği saatleri duyurdu.

Güncellenme: 09:58, 16/12/2020
Haberler Gündem
Market ve bakkallar kaçta açılıyor?

Genelgeye göre; bakkal, market gibi işletmeler hafta içi saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Hafta sonu ise sokağa çıkma yasakları tüm gün boyunca olacak. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında da bakkal, market, manav ve kuruyemişçi gibi işletmeler sadece saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Yasak boyunca araç kullanmamak şartı ile vatandaşlar bu dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

Ayrıca berber, kuaför, güzellik salonları ve alışveriş merkezleri de saat 10.00 ile 20.00 saatleri arazında hizmet verebilecek.

İlginizi ÇekebilirYılbaşı tatili kaç gün, sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?Yılbaşı tatili kaç gün, sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

 

Corona İçişleri Bakanlığı Pazartesi Perşembe Türkiye