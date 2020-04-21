Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? İşte yasak sonrası market ve bakkalların çalışma saatleri…

İçişleri Bakanlığı’nın 81 valiliğine gönderdiği geneldege sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı. Genelgede 21 ve 22 Nisan 2020 tarihlerinde market ve bakkalların kapanış saati uzarken, 23 ve 24 Nisan 2020 tarihlerinde ise çalışma saatleri azaltıldı. Corona virüsü önlemleri gereği alınan bu kararlar sonrasında market ve bakkalların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte sokağa çıkma yasağı sonrası marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri…

MARKET VE BAKKALLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır.

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