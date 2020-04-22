Marketler açık olacak mı? 4 günlük sokağa çıkmaya yasağı bu gece başlıyor

Corona virüsünün ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla, son iki hafta sonunda olan sokağa çıkma yasakları, 23 Nisan'dan itibaren dört gün olacağı açıklanmıştı. Yani 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşlar 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkamayacak. Peki bu süreç içerisinde marketler açık olacak mı? Mahalle bakkallarına kimler gidebilir? İşte tüm ayrıntılar…

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Dört gün sürecek yasak boyunca 23 ve 24 Nisan'da marketler ve bakkallar açık olacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı olan vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçları için 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak market ve bakkallara gidebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak.

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre, 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

23 Nisan 2020 Perşembe, 24 Nisan 2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23-26 Nisan tarihleri arasında, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.