Marketler ne zaman kapacak? Marketler ve bakkalların çalışma saatleri…

4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki marketler ne zamana kadar açık olacak ve hangi günlerde hizmet vermeyecek?

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

MARKETLER VE BAKKALLAR HANGİ GÜNLERDE KAPALI?

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.