Marketler saat kaçta açılıyor? Marketlerin çalışma saatleri…

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında küçük ya da büyük bütün marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Ayrıca marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Peki Bim, A101, Carrefour, Migros, Şok saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

MÜŞTERİ ÇIKMADAN BAŞKA MÜŞTERİ İÇERİYE ALINMAYACAK

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.