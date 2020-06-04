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Marketler saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri…

Virüs salgını sürecinde birçok önlem alınan marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Çeşitli günlerde değişikliğe gidilen saatler nedeniyle vatandaşlar marketlerin kaçta açıldığını ve kaçta kapandığını araştırıyor. İşte marketlerin çalışma saatleri ve detaylar...

11:08 -
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Marketler saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri…

Virüs önlemleri normalleşme süreciyle birlikte hafiflerken marketlerin saat kaçta açılıp kapanacağı da merak edilen sorular arasında yer alıyor. Zincir marketler yayınlanan genelgeye göre 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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MARKETLERDE BUNLARA DİKKAT

– Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

• İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı veya engelleyici koyulmalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı.

Market ve süpermarketlerin dışında sıra oluşması durumunda sosyal mesafenin korunması sağlanmalı, kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalı.Gerekirse sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde zeminde işaretlemeler yapılmalı.

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