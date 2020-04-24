Marketler ve bakkalar açık mı? Bugün bakkallar ve marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı başladı ve marketler açık mı sorusu cevap arıyor. Üçüncü kez uygulanacak kararda bakkal ve marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Birçok vatandaş sokağa çıkma yasağı süresince ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını merak ediyor. İşte marketlerin ve bakkalların çalışacağı saatler…

MARKET VE BAKKALLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak.

YASAK SÜRESİNCE AÇIK OLAN İŞLETMELER

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23-26 Nisan tarihleri arasında, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.