Marketler ve bakkallar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

4 günlük sokağa çıkma yasağı 2 gün önce başladı ancak yasağın ilk iki gününde farklı bir uygulamaya gidildi ve bakkallar, marketler günün bir kısmında açık tutuldu. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede market ve bakkalların çalışma saatlerine ilişkin bilgilere de paylaşıldı. Geçtiğimiz iki gün çalışan bakkallar ve marketler bugün ve yarın çalışmayacak. Peki marketler ve bakkallar ne zaman açılacak?

MARKETLER VE BAKKALLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak. 27 Nisan Pazartesi günü bakkal ve marketler hizmetlerine yeniden başlayacak.

YASAK SÜRESİNCE AÇIK OLAN İŞLETMELER

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23-26 Nisan tarihleri arasında, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.