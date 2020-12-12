Markette 11 yaşındaki çocuğa istismar, sapık yakalandı

Esenlerde bir markette yaşandığı belirtilen bir taciz olayı sosyal medyada infiale yol açtı. Tacize uğrayan çocuğun zihinsel engelli olduğu beirtilerek paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli A.O.'yu gözaltına aldı. Ancak yapılan ilk araştırmalarda, mağdurun kimliği belirlenemedi.

BAŞKA BİR İSİM VERDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, A.O.'ya taciz ettiği kişiyi tanıyıp tanımadığını sordu. Bunun üzerine, A.O. 19 yaşındaki bir kadının ismini verdi. Aralarında ilişki olduğunu iddia etti. Kadının şehir dışında olduğunu ve zihinsel engeli bulunmadığını belirleyen polis, A.O. hakkında ‘Ahlaka aykırı hareketten’ işlem yaparak adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren polis, şehir dışındaki kadına ulaşarak ifadesine başvurdu. Genç kadın, olay tarihinde İstanbul'da olmadığını ve görüntülerdeki tacize uğrayan kişinin kendisi olmadığını belirtti.

OTOGARDA YAKALANDI

Bu bilgi üzerine yeniden araştırma yapan ekipler, mağdurun 11 yaşından küçük bir kız olduğunu belirledi. Küçük kızı taciz eden şüpheli, otogarda farklı bir ile kaçmaya çalışırken düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Baskın anları kameralara da yansıdı. Şüpheli bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.