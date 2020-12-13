Markette dehşet! Anbean kaydedildi

Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Alapınar Sokak'ta geçen cuma saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzünde kar maskesi bulunan bir kişi içeriye girerek, işyerinin arka kısmındaki ofise girdi. Silahını çeken şüpheli market sorumlusu Bora Ö.'nün başına dayadı. Olayı fark eden bir çalışanın bağırması üzerine silahlı şüpheli panik yaparak bir şey alamadan marketten çıktı.

BİR LİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından market çalışanları durumu polise bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin eşkal bilgisini alarak bölgede çalışma başlattı. Tüm sokakları tutan ekipler, eşkale uygun bir kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelinin İlkin M. olduğu öğrenildi. Market çalışanlarının teşhis ettiği şüpheli emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olay anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Yüzü maskeli şüphelinin marketten çıkarken, silahını bir çalışanın başına tutup geri çektiği görüldü.