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Markette silahlı gasp dehşeti!

Bursa'da silahlı gaspçı, girdiği market çalışanından 3 bin lira ile kasiyerin telefonunu alarak kayıplara karıştı.

23:53 -
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Markette silahlı gasp dehşeti!

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte markette oturan kasiyer M.A.A., elinde tabanca ile birisinin girdiğini görünce neye yapacağını şaşırdı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Boyunluğu ile yüzünü kapamaya çalışan hırsız, kasadaki 3 bin lirayı ve kasiyerin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

BOZUK PARALARA DOKUNMAMIŞLAR

Olay yeri inceleme ekipleri de kapı ve camlardan parmak izi aldı. Kasadaki bozuk 5 liralara dokunmayan hırsızın yakalanması için ekipler güvenlik kameralarını da inceledi. İHA

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