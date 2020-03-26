Marketteki sütleri içip, tekrar rafa bırakmıştı! Cezası belli oldu

Corona virüsü nedeniyle toplumun hassas olduğu bir dönemde marketteki sütleri ve diğer gıda maddelerini yiyen ve yarım kalan paketleri rafa geri koyan 15 yaşındaki M.M.T., bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada “Toplum sağlığını tehdit eden bu şahsı bulun” başlıklı paylaşımla sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirmişti.

Markette yaptıklarını sosyal medyada paylaşan M.M.T.’nin bulunması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadesi tamamlanan M.M.T. daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaktan (TCK 195 Md.) hakkında işlem yapıldı. Burada mahkemeye çıkarılan M.M.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)