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Marketten aldığı içki sahte çıktı, ölümle pençeleşiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi marketten aldığı içkiyi içtikten sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Market sahibi ve çalışanının da aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 11:36, 19/10/2020
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Marketten aldığı içki sahte çıktı, ölümle pençeleşiyor

Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş sahte içki kaynaklı metanol zehirlenmesi yaşayarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DÜKKANA VE EVİNE ZULALAMIŞ

Olayın ardından hareket geçen polis ekipleri, vatandaşın içkiyi aldığı marketi tespit etti. Market ve market sahibinin evinde yapılan aramalarda 240 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 235 adet anason kiti, 36 adet anason aroması, 400 adet değişik aromalarda içki kiti ele geçirildi. Market sahibi ve çalışanının da aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

(FOTO: İHA)

Bodrum’a bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile 64 yaşındaki Semran Başkurt geçen hafta sahte içkiden zehirlenerek, hayatlarını kaybetmişlerdi. (İHA)

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