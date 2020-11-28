Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Marketten çelik kasa ve çikolata çalan hırsızlar ykalandı

Bursa'da hırsızlık için bir markete giren 4 şüpheli, içinde 5 bin lira olan çelik kasayla birlikte marketten yüzlerce çikolata da çaldı. Operasyon yapan polis suç makinesi hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Güncellenme: 08:44, 28/11/2020
Haberler Gündem

Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde hırsızlık için markete giren 4 şüpheli marketteki içinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 adet laptop, 1 adet akü bataryası, 251 adet çikolata, 46 adet çakmak, 1 hoparlörü çalarak kayıplara karıştı.

Market müdürü F.A. sabah iş yerine gelince markete hırsız girdiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kimliklerinin tespite edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇ LİSTELERİ KABARIK

Yapılan çalışmalar sonucunda markete girenlerin 15 adet suç kaydı olan İ.F, 13 adet suç kaydı olan M.K, 17 adet suç kaydı olan C.E, 2 adet suç kaydı olan H.K. olduğu belirlendi.

Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek el zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Nilüfer operasyon para Polis
Yayınlanma Tarihi:08:40,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more