‘Marketten çık’ diyen market sahibini hastanelik etti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir market sahibi ile müşterinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada market sahibi hastanelik oldu.

Market Sahibi H.B., hastaneye kaldırıldıktan sonra olayı şu şekilde anlattı;

* Eleman geldi dışarıdan, daha önce de marketteki elemanları rahatsız ediyordu. Markete girdi ‘hoş geldin’ dedim. Market içinde işlerim olduğu için arka tarafa geçtim.

* Bu sırada market çalışanlarına yine rahatsızlık verince ben de dışarı çıkmasını istedim. Polisi aradım çıkmayınca müdahale ettim gerisini hatırlamıyorum.

Polis, kavgaya karışan müşteriyi ifadesini almak üzere karakola götürdü. (İHA)