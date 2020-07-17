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‘Marketten çık’ diyen market sahibini hastanelik etti

Erzincan’da çalışanlara sarkıntılık yaptığı iddia edilen ve dışarı çıkması istenen müşteri, market sahibini hastanelik etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

09:30 -
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir market sahibi ile müşterinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada market sahibi hastanelik oldu.

Market Sahibi H.B., hastaneye kaldırıldıktan sonra olayı şu şekilde anlattı;

* Eleman geldi dışarıdan, daha önce de marketteki elemanları rahatsız ediyordu. Markete girdi ‘hoş geldin’ dedim. Market içinde işlerim olduğu için arka tarafa geçtim.

* Bu sırada market çalışanlarına yine rahatsızlık verince ben de dışarı çıkmasını istedim. Polisi aradım çıkmayınca müdahale ettim gerisini hatırlamıyorum.
Polis, kavgaya karışan müşteriyi ifadesini almak üzere karakola götürdü. (İHA) 

Erzincan Polis
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