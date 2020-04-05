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Marketten hırsızlık yapmaya çalışan şahısları tekme tokat dışarı attı

Beyoğlu’nda bir markete giren 2 kişi aldıkları ürünleri üzerilerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmak istedi. Durumu fark eden market sahibi hırsızlık şüphelilerini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

16:48 -
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Olay, Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi önce alışveriş yapıyormuş gibi markette reyonları gezmeye başladı.

Ardından şahıslardan biri kasanın bulunduğu kısıma gelerek market sahibinin görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Bu sırada diğer şahıs da içecek reyonundan 2 şişe içecek aldı.

ÇALMAYA ÇALIŞTILAR

Şahıs içecekleri üzerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi 2 hırsızlık şüphelisini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. İHA

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Son güncelleme: 17:01 05.04.2020
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