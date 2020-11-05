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Marmara Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre depremin derinliği 15.0 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 09:04, 05/11/2020
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Marmara Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Saat 08:46'da, Marmara Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi kıyıya yakın bölümünde yaşanan depremin, 15 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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