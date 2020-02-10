Marmara Deniz’inde yat battı

Büyükada&#8217;ya götürülen iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yatın neden battığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/marmara-denizinde-yat-batti-5616872","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/marmara-denizinde-yat-batti-5616872","pageType":"yazi","pageIdentifier":5616872,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Marmara Deniz&#8217;inde yat battu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5616872,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/marmara-denizinde-yat-batti-5616872/","headline":"Marmara Deniz&#8217;inde yat battu0131","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["B\\u00fcy\\u00fckada","Sa\\u011fl\\u0131k","Yalova"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1581335100,"datePublished":1581335100,"dateModified":1581335100,"info":"{"seo_news":"false"}"});