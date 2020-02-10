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Marmara Deniz’inde yat battı

Tuzla'dan Yalova'ya seyreden 11 metre büyüklüğündeki King isimli yat battı. Çınarcık açıklarında batan yatta bulunan Ceyhan O. (60) ve Erdem Ö.(21) isimli iki kişinin teknenin botuna binerek kurtuldukları bildirildi.

Habip ATAM
14:45 -
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Marmara Deniz’inde yat battı

Büyükada’ya götürülen iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yatın neden battığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Büyükada Sağlık Yalova
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