Marmara kıyıları için tsunami uyarısı! ‘Eyüp’e bile gidebilir’

Haber Global televizyonunda açıklamalarda bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir izleyicinin sorduğu “İstanbul Maltepe’de yaşayanlar olası büyük bir depremde tsunamiden korkmalı mı?” sorusuna yanıt verdi.

“MARMARA KIYILARI TSUNAMİ POTANSİYELİ TAŞIYOR”

Prof. Dr. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

* Ben hem deprem uzmanıyım hem de tsunami uzmanıyım. Bu konuda uluslararası bir ekibin parçası olarak yayınlarımız da var. O bakımdan güvenilir bir bilgi verebilirim bu konuda.

* Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara’da son 3 bin yıl içerisinde 25’ten fazla tsunami izi bulduk.

* En son 1894’te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de 50’ye yakın senaryo var. Marmara’nın neresinde tsunami olursa, hangi yere, kaç dakikada ne kadar yükseklikte dalga gelir diye şeyler var. Bu bizim Marmara için gerçeğimiz.

“MARMARA’DAKİ BİR TSUNAMİ EYÜP’E BİLE GİDEBİLİR”

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası bir tsunamide dalgaların yüksekliklerine ilişkin ise şunları söyledi:

* Elbette bu tsunami okyanuslar kadar olmaz. Maksimum 3 metre ama 1 metrelik su bile öldürücüdür. Çünkü o dalgalar peş peşe gelen dalgalardır.

* Sahilde 100 metre, 200 metre bile girse geri çekildiğinde hem gelirken hem çekilirken çok fazla zarar verebilir.

* Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir.

* Marmara’daki bir tsunami Eyüp’e bile gidebilir. Bu tür varyasyonlar var.