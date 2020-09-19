Marmara ve Ege’de rüzgarlı hafta sonu! 19 Eylül hava durumu tahminleri

Hafta sonu Marmara ve Ege’de rüzgar etkili olurken bazı bölgeleri yerel sağanak yağışlar etkileyecek. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE’YE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısına göre; Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz’in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.