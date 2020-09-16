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Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacak! 16 Eylül hava durumu…

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları düşerken rüzgarlı günler de artmaya başladı. Bugün Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise yerel sağanaklar kendini gösterecek. İşte hava durumuna dair son tahminler...

08:59 -
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Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacak! 16 Eylül hava durumu…

Meteoroloji hava durumuna dair son verileri paylaştı. Tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR

Cuma günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava hafta sonu etkisini artıracak ve yurdun önemli bir bölümü hafta sonunu yağmurlarla geçirecek. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Artvin Cuma Gümüşhane HAVA DURUMU Meteoroloji Rize yağmur
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