Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacak! 16 Eylül hava durumu…

Meteoroloji hava durumuna dair son verileri paylaştı. Tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR

Cuma günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava hafta sonu etkisini artıracak ve yurdun önemli bir bölümü hafta sonunu yağmurlarla geçirecek. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.