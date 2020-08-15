Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Marmara’nın ortasında 3 gün yardım bekledi

Marmara Denizi'nin ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı. Oldukça bitkin olduğu gözlenen şahsın 3 gün önce balığa çıktığı akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi.

12:14 -
Haberler Gündem
Marmara’nın ortasında 3 gün yardım bekledi

Bandırma’dan Yenikapı’ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi’nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.

TELEFON KULLANMIYORMUŞ

Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını, telefon da kullanmadığını söylediği öğrenildi. Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi’ne getirildi. Oldukça bitkin olduğu gözlenen bu kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balık feribot yenikapı
Son güncelleme: 12:37 15.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more