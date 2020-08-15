Marmara’nın ortasında 3 gün yardım bekledi

Bandırma’dan Yenikapı’ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi’nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.

TELEFON KULLANMIYORMUŞ

Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını, telefon da kullanmadığını söylediği öğrenildi. Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi’ne getirildi. Oldukça bitkin olduğu gözlenen bu kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.