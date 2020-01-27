Marmaray çalışma saatleri: Marmaray saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?

Marmaray 06:00-00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Marmaray çalışma saatleri…

Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme: 06.00 (ilk tren)

Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme: 00.00 (son tren)

Kazlıçeşme- Ayrılıkçeşme: 06.00 (İlk tren)

Kazlıçeşme- Ayrılıkçeşme: 23.40 (son tren)

MARMARAY HATTI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Marmaray, temelleri 2004 yılında atılan ve 29 Ekim 2013 yılında hizmete giren, “153 Yıllık Hayal” olarak nitelendirilen bir projedir.

Marmaray’ın toplam hat uzunluğu 73,3 kilometredir. Bu hattın yaklaşık olarak 63 kilometresi yüzeysel metrodan oluşmaktadır. Demiryolu Boğaz Tüp geçiş kesiminin toplam uzunluğu ise 13,6 kilometredir. Bu 13,6 kilometrelik kısmın 9,8 kilometrelik bölümü Delme Tünel, 1,4 kilometrelik bölüm Batırma Tüp Tünel, 2,4 kilometrelik bölüm ise Aç-Kapa Tünel’den oluşmaktadır. Deniz seviyesin 55 metre altında bulunan tünel, dünyada en derine daldırmış yapı olarak kabul edilmektedir.

Marmaray’ın yeraltında 3 adet istasyonu bulunmakla birlikte yerüstündeki İstasyon sayısı 37, toplam istasyon sayısı ise 40 adettir.

Marmaray her bir yönde saatte 75.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip bulunmaktadır.

Tren sefer sayısı günün saatlerine göre değişmekle birlikte 2 dakika ile 10 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Marmaray’ın ömrü 100 yıl olup yaklaşık 9 şiddetindeki depremlere dayanıklı olacak şekilde inşa edilmiştir.

Marmaray dünya üzerindeki en derin batırma tüp tüneline sahip olup yüzeyin 62 metre altındadır.

Batırma tünelde toplam olarak 11 adet tüp birleştirilmiş olup, her tüpün ağırlığı 18.000 tondur.

Marmaray’da kullanılan 5’erli vagonların toplam taşıma kapasitesi 1637 kişidir. 1637 kişinin 1389’u ayakta 248’i ise oturarak seyahat edebilmektedir.

Marmaray’da kullanılan 440 adet vagonun toplam 300 adedi ülkemizde üretilmiştir.

MARMARAY DURAKLARI

Halkalı – Mustafakemal – Küçükçekmece – Florya – Yeşilköy – Yeşilyurt – Ataköy – Bakırköy – Yenimahalle – Zeytinburnu – Kazlıçeşme – Yenikapı – Sirkeci – İstanbul Boğazı

Üsküdar – İbrahimağa – Söğütlüçeşme – Feneryolu – Göztepe – Erenköy – Suadiye – Bostancı – Küçükyalı – İdealtepe – Süreyya Plajı – Maltepe – Cevizli – Atalar – Başak – Kartal -Yunus – Pendik – Kaynarca – Tersane – Güzelyalı – Aydıntepe – İçmeler- Tuzla – Çayırova- Fatih – Osmangazi – Gebze