Marmaray ve Başkentray’da normalleşme süreci başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da normalleşme süreci kapsamında yarından itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını açıkladı.

Trenler; Halkalı-Gebze hattında toplam 285 seferle, Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla çalışacak.

Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan 1 Haziran itibarıyla 3 ay daha ücretsiz yararlanacak. (İHA)