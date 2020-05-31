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Marmaray ve Başkentray’da normalleşme süreci başlıyor

Marmaray, günde 285 sefer yapacak, Başkentray ise 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak.

Sozcu.com.tr
16:02 -
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Marmaray ve Başkentray’da normalleşme süreci başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da normalleşme süreci kapsamında yarından itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını açıkladı.

Trenler; Halkalı-Gebze hattında toplam 285 seferle, Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla çalışacak.

Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan 1 Haziran itibarıyla 3 ay daha ücretsiz yararlanacak. (İHA)

Sağlık
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