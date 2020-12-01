Marmaray’da aktarma kalktı, vatandaş tepkili

Marmaray'da 9 aydır uygulanan aktarma indiriminin kaldırılmasını bu hattı kullanan aktarma yolcularına sorduk. Alınan bu karardan ekonomik olarak olumsuz etkileneceklerini ifade eden vatandaşlar, karardan bir an önce geri dönülmesini ve indirimin devam etmesini istedi.

“İNŞALLAH BU KARARDAN GERİ DÖNÜLÜR”

Kararı desteklemediğini söyleyen 30 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Güler, “Ben vatandaşın yararına olan kararları desteklerim. Vatandaşın zararına olduğu için kötü bir karar olmuş. Vatandaş zaten kıt kanaat geçiniyor. Ekonomik olarak bu karardan olumsuz etkileniyoruz. İnşallah bu karardan geri dönülür ve indirim geri gelir” diye konuştu.

“VATANDAŞI DÜŞÜNEREK ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL”

“Vatandaşın fikrini hiç soran yok” sözleriyle karar tepki gösteren 59 yaşındaki makineci Tayfun Şahin, “Vatandaşın fikrinin önemi var mı ki… Hükümettekiler ne isterse o oluyor. Kararı desteklemiyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Vatandaşı düşünerek alınmış bir karar değil” açıklamasında bulundu.

“MADDİ ANLAMDA BİZE OLDUKÇA YÜK OLUR”

Kararın yanlış olduğunu savunan 44 yaşındaki tornacı Fırat Akar ise şu sözlerle düşüncelerini ifade etti:

“İndirimin kaldırılması ekonomik olarak bizim için zor olacak. Ben karardan memnun değilim. Umarım indirimler geri gelir ve hep devam eder. Maddi anlamda oldukça yük olur bize.”

“YANLIŞ BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Ekonomik anlamda vatandaş için sıkıntı yaratacak bir karar olduğunu söyleyen 41 yaşındaki şoför Fatih Turan, “İstanbul gibi büyük bir şehirde insanlar bir yerlere gidebilmek için aktarma yapmak zorunda kalıyor, biz de alternatif olarak Marmaray'ı kullanıyoruz. O yüzden yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum” dedi.

“İNDİRİMİN İŞLETMELERİNE ZARAR VERECEĞİ GEREKÇESİYLE MAHKMEYE BAŞVURDULAR”

Kararı SÖZCÜ'ye değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı da, “TCDD yetkilileri bu indirimin işletmelerine zarar vereceği gerekçesiyle mahkemeye başvurdular. Oy birliği ile kabul edilmesine rağmen bu kararı değiştirmek için efor harcadılar. ‘Bu iş onlara zarar veriyor' şeklindeki karar çıkınca da iptal oldu indirim. Amaç şu: İBB burada yol aldı. Halka ve kenttaşa daha fazla imkan sağladı. Bunu ortadan kaldırmak ve İBB'nin prestijini indirmek için bu yola başvurdular” şeklinde konuştu.

“KENTTAŞIN LEHİNE OLAN BİR KARARI İBB PUAN KAZANMASIN DİYE İPTAL ETTİLER”

Sarı, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

“Oradaki o marjinal para aslında TCDD'yi etkilemez ama aynı yönde gidiş-geliş kullanan bir vatandaş için 182 lira ortalama bir paraya denk geliyor. Kenttaşın lehine olan bir kararı İBB puan kazanmasın diye iptal ettiler.”

“DEMOKRASİLERDE BU TİP KARARLARDA YEREL YÖNETİMLER DAHA ÖN PLANDADIR”

Gelişmiş ülkelerde ulaşım otoritesinin tek olduğunu vurgulayan Sarı, “Bu kararlar tek bir otorite tarafından alınıp uygulanır. Bütün dünyadan ayrışan bir durum var burada; bu otorite hükümete geçmiş durumda. Böyle bir uygulama hiçbir uygar kentte yok. Demokrasilerde yerel yönetimler daha ön plandadır bu tip kararlarda, merkezi yönetimler değil. Burada antidemokratik bir uygulama var” ifadelerine yer verdi.

“'İBB'NİN PRESTİJİ BOZULSUN' ŞEKLİNDE ALINAN KARARLAR VAR”

“Bundan sonra da bunlar olacaktır” ifadelerini kullanan Sarı, “Taksilerde de görüyorsunuz, minibüslerin uygulamalarında, kararlarında da görüyorsunuz hep yanlış, hep ‘İBB'nin prestiji bozulsun' şeklinde alınan kararlar var. Bu böyle gitmez. Bunun böyle gitmesi mümkün değil. Bu durumda belediye bir tane levha bile çakamıyor kendi kendine. Hükümetin oradaki ağırlığından onay alıp öyle çakmak durumunda kalıyor” açıklamasında bulundu.

Bu tip kararlara demokrasisi gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlerin karar verdiğini söyleyen Sarı, “Gelişmiş ülkelerin metropollerinde bu iş böyledir. Burada uygar dünyaya ters bir uygulama vardır” dedi.

ÖĞRENCİLER DE KARARA KARŞI ÇIKTI: KRİZİN SORUMLUSU SİSSİNİZ

‘Öğrenci Faaliyeti' isimli grup ise aktarma indiriminin iptal edilmesine tepki göstermek amacıyla Marmaray'daki tutunma yerlerine içinde not yazan ufak kağıtlar yapıştırdı. Notlarda şu ifadelere yer verildi:

“Devletin isteği ile Marmaray'da indirimli aktarma kaldırıldı. Durak sayısı fark etmeksizin herkes 7 TL ödeyecek. Krizin sorumlusu sizsiniz, faturayı halka kesmenize karşı ağzımızı kapattık diye susacak değiliz.”