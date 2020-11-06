Marmaray’da linç girişimi

İddiaya göre Küçükçekmece Marmaray istasyonunda görevli kadın güvenlik görevlisine bir yolcu henüz bilinmeyen bir sebeple küfür etti. Bunu duyan diğer güvenlik görevlileri küfür eden şahsı yakaladı ve polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yaşananlara şahit olan bazı yolcular ise yakalanan şahsa saldırdı. Feci şekilde dövülen adamı yine istasyonda bulunan güvenlik görevlileri zor da olsa vatandaşların elinden kurtardı ve polis ekiplerine teslim etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.