Marmaris deniz,kum, güneşten ibaret değil

Türkiye’nin uluslararası en büyük turizm buluşması olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını TÜYAP’ta açtı. Türkiye’nin turistik değerlerinin tanıtılması, turizmin çeşitlendirilmesi ve pazarın hareketlendirilmesinde büyük rol oynayan fuara, Marmaris Belediyesi de katıldı.

“ALTERNATİF TATİL ANLAYIŞINI YAYMAK İSTİYORUZ”

Fuarda Sözcü’nün sorularını yanıtlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’in deniz, kum, güneşin dışında alternatif tatilin de önemli adreslerinden biri olduğunu söyleyerek, “Turizm ile yaşayan bir bölgeyiz, alternatif tatil projelerimizi ortaya çıkarmak için çalışıyoruz ve fuara da bu yüzden katıldık. Alternatif tatil anlayışı kapsamında bisiklet yolları, doğa yürüyüş parkurları inşa ettik, kültürel faaliyetlerimizi de hızlandırıp Marmaris’in sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını herkese anlatmak istiyoruz” diye konuştu. Fuardaki beklentilerine dair konuşan Oktay, geçen yıllara göre katılımın yüksek olduğunu belirterek, “2020 sezonundan umutluyuz” dedi.

“TÜRKİYE İÇİN DE SÖZ ALDIK”

Dalaman Havalimanı’na inen yolcuların 1 milyona yakınının İngiliz yolcu olduğunu aktaran Oktay, “İngiliz yolcuları’nı Birleşik Krallık takip ederken peşinden de Rusya ve Ukraynalı misafirlerimiz geliyor. Çalışmalarımızı diğer ülkeler için de gerçekleştiriyoruz. En son Avrupa'nın 3. büyük fuarı olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı’na katıldık çünkü Hollandalı misafirlerimiz bir süredir az gelmeye başlamıştı. Orada Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştük. Kendisi Türkiye'nin ‘seyahat için tavsiye edilen ülkeler' kategorisine çıkartılması için çaba göstereceği sözünü verdi” ifadelerini kullandı.

“YERLİ TURİST BAYRAMLARDA MARMARİS’İ TERCİH EDİYOR”

Yerli turistin özellikle bayram zamanlarında yoğun bir şekilde geldiklerini kaydeden Oktay, “Yerli turistler bazen rezervasyon yaptırmadan geliyor ve kalacak yer bulamıyor hatta kimileri araçlarının içinde kalıyor” diyerek, bu sezon Marmaris’i tercih edecek misafirleri erken rezarvasyon noktasında uyardı.

“THOMAS COOK İFLASINDAN DOĞAN BOŞLUĞU DOLDURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Marmaris’e her sezon binlerce misafir getiren İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook şirketinin iflas etmesinin ekonomiye etkilerini değerlendiren Oktay, “Dalaman’a inen 2019 yolcu sayısı 1 milyon 600 bin. Bu yolcu sayısının dörtte birini getiren bir firmadan bahsediyoruz. Konaklama şirketlerinin bu iflastan dolayı henüz alacaklarının tamamını tahsil edemediklerini biliyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Erken rezervasyonlar ve tanıtımlar sayesinde 2020 yılında bu şirketin iflasından kaynaklı oluşan boşluğu dolduracağımızı inanıyorum” dedi.

“ÇİN-DALAMAN DİREK UÇUŞ PROJEMİZİ VİRÜSTEN DOLAYI ASKIYA ALDIK”

Şu anda gündemde olan Uzakdoğulu turistlerin Marmaris’i az tercih ettiklerini anlatan Oktay, “Çin’de virüs çıkmadan önce de Uzakdoğulu turist az geliyordu. Biz de bu kapsamda Çin-Dalaman direk uçuşlar ile ilgili çalışmalara başlamıştık ancak virüsten sonra bu çalışmalarımızı askıya aldık. Havaalanlarımızda da gerekli önlemleri aldık. Virüs tehlikesi ortadan kalktıktan sonra çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.