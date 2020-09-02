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Marmaris’e demir atan ‘Ok’un haftalık kirası 971 bin 500 dolar

Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan 75 metre uzunluğundaki ultra lüks 'Arrow' (OK) adlı yatın haftalık kirası dudak uçuklattı. Haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan yat, şimdi bu parayı verecek kadar zengin misafirlerini bekliyor...

Sozcu.com.tr
13:17 -
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Marmaris’e demir atan ‘Ok’un haftalık kirası 971 bin 500 dolar

Marmaris Yat Limanı’nda bulunan özel bir marinaya, bu yıl ocak ayında denize indirilen ve Türkçe anlamı ‘Ok’ olan ‘Arrow’ adlı ultra lüks yat demirledi. Bir firma tarafından zenginlere kiralanan yatın haftalık kirası, 971 bin 500 dolar.

FOTO: DHA

Marmaris’te, bahçeli ve yüzme havuzlu 4 tane dubleks villa değerindeki yatta, 12 misafir ve 19 mürettebat aynı anda taşınabiliyor. 75 metre uzunluğundaki yatta, 6 süper lüks süit kabini bulunuyor.

FOTO: DHA

Özel bir marinanın ön girişinde demirli bulunan lüks yatta, adı gizli tutulan müşteriler alınmadan önce hummalı bakım ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.

İşte süper yatının dikkat çeken özellikleri:

BOY: 75 METRE
AĞIRLIK: 1891 GROS TON
SEYAHAT HIZI: 15 KNOT
YAPIMI: 2020

Dolar Muğla TÜRKÇE yüzme
Son güncelleme: 13:29 02.09.2020
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