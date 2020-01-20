Marmaris’te fahiş kira tepkisi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada “Kira Mağdurları” adıyla bir araya gelen kiracılar, kiradaki fahiş fiyatları ve kira zamlarına tepki göstermek için 19 Mayıs Meydanı’nda siyah balonlarla basın açıklaması yaptı.

KİRALAR METREKAREYE GÖRE OLMALI

Ellerinde; “Kira Zulmüne Son” ve “Asgari ücret 2 bin 324 lira. 1+1 ev 2.000 lira” yazılı dövizlerin bulunduğu gruptakiler adına konuşan Veli Otlu “Bugün burada haksızlık ve haksız kazanç için toplandık. Fazla abartılmış, keyif için kat ve kat fazla kira bedellerine karşı çıkmak için toplandık. Sesimizi her yere duyurmak istiyoruz. Bu bir eylem değil, insanca yaşama çağrısıdır” diyerek şöyle devam etti “Acilen metrekareye göre kira fiyat standartları kanunun acilen gelmesini ve onaylanmasını istiyoruz. Asgari ücretin 2 bin 324 lira, 1+1 evin kirası ise 2 bin lira olması bir zulümdür. O evde bir aile şu andaki faturalarla ve masraflarla yaşayamaz. Öncelikle burada ve tüm Türkiye’de kira fiyatlarına bir standart gelmesini istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi umarım bu yaraya en kısa zamanda parmak basacaktır. Bu çok büyük bir yaradır. Sadece ev sahipleri için yaşar duruma geldik. Bu gidişe dur deme zamanı gelmiştir. Bu haksız düzensiz gidişe son verme zamanı gelmiştir. Devlet yönetiminin en ivedi şekilde konuyla ilgilenmesini temenni ediyoruz. Çünkü biz de insanız ve insan gibi yaşamak istiyoruz”

KİMSEDE İNSAF KALMAMIŞ

Ev kiralarındaki aşırı yükselişten şikayet eden Çiğdem Kaya da, “Yeni yapılmış evlerle 40 yıllık evlere ev sahipleri aynı kirayı istiyor. Yapım maliyetleri aynı mı 1+1 evler en kötüsü 1000 lira. Ev sahibi olmak için en az 600 bin lira lazım. TOKİ gelsin” dedi. Demir Demirci “45 metrekarelik eve 1300 lira kira veriyorum. En fazla tek çocuklu aile isteniyor. Diğerleri ne yapsın 6 ay ile bir yıl peşin paran yoksa zaten kiralık ev yok. Bizim Marmaris'te yaşamaya hakkımız yok mu? Emlakçılar 500 lira fazla alacak diye kraldan daha çok kralcı olmuşlar. Ev sahiplerinden daha fazla kira istiyorlar” diye konuştu.

MEMUR DEĞİLSEN YANDIN

Eşinin taşeron işçisi olarak devlet kurumunda çalıştığını söyleyen Hayrunnisa Arıkan, “Memur değiliz diye çok kapı yüzümüze kapatılıyor. Hem aile olacaksın hem de çocuksuz. Asgari ücret kadar kiraların

olduğu bu ülkede 2+1 en kötü ev için bile 2 bin 500, 2 bin 700 lira gibi kiralar isteniyor. Resmen Marmaris'ten gidin demek istiyorlar ifadelerini kullandı.

Grup açıklamanın ardından sessizce dağıldı.