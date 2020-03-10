‘Martı’lar kaza riski taşıyor, İBB ruhsat versin’

İstanbul’da son dönemde sıkça kullanılmaya başlanan “Martı” isimli elektrikli scooterlar, İBB gündemine geldi. İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, İBB Meclisi’ne sunduğu önerge ile bu araçlar için düzenleme yapılmasını talep etti.

“KİMLER TARAFINDAN HANGİ İZİNLE KULLANILIYOR?”

Sarı, İstanbul kent içi ana arterlerinde uzun zamandır birtakım firmalar tarafından organize edilen “Martı” girişimine ait elektrikli scooter uygulaması bulunduğunu anlattı.

Kentin birçok ana arterinde elektrik direklerine bağlanan ve mobil telefon barkod uygulaması ile kullanılan bireysel araçların, kimler tarafından ve hangi izin ile kent içinde yer aldığının bilinmediğini vurguladı.

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“EĞİTİMLERİ YOK”

Scooterların her yaştaki insan tarafından kullanılabildiğini belirten Sarı, “Kullanıldıkları yerler yaya kaldırımları ve cadde ile sokaklardır. Bu araçları kullananlar, araca yönelik herhangi bir eğitim almadan ve ehliyet sahibi olmadan bu araçları kullanmaktadırlar” dedi.

Scooterların kullanıldıkları yerlerde yaya ve taşıt güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Sarı, “Birçok yerde bu scooter kullanıcılarının sebep olduğu kazalar olmaktadır” uyarısında bulundu.

Sarı, bu araçları kullanacaklarda “yaş sınırı, eklem koruyucu-kask takma zorunluluğu, dizlik kullanımı ile hız limitinin” çok büyük önem taşıdığına dikkat çekerek dar yaya kaldırımlarında ve ana arterlerde kullanılmalarının birçok sorun yarattığını söyledi.

“İBB RUHSAT VERSİN”

Bazı ilçe belediyelerinin bu araçları işleten firmalara kullanım izni vermesinin İBB’nin ulaşım otoritesi vizyonunu zayıflattığının altını çizen Sarı, şöyle konuştu:

* Bu araçlar ile yaya ve taşıtlara maddi ve sağlık açısından zarar verilmesi durumunda, trafik zorunlu sigortaları ve kasko teminatlarının ne olduğu bilinmemektedir.

* Elektrikli scooterların, UKOME’den onaylanacak bir yönerge çerçevesinde kullanılmaları, plakalandırılması ve ruhsatlandırılmaları gerekiyor.