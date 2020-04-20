Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske başvurusu SMS kodu nasıl alınır?

Corona virüsü önlemleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sürüyor. Binlerce vatandaş başvuruların ardından gelen SMS’ler ile maskelerini ücretsiz olarak eczanelerden temin etti. Ancak bazı vatandaşlara SMS kodu gelmedi ve telefonu olmayanlar da var. Bu nedenle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMS gelmeyen vatandaşların nasıl ücretsiz maske alacağını açıkladı. İşte maske temini başvuru işlemleri ve SMS kodu hakkındaki bilgiler…

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Ücretsiz maske dağıtımı da bugün öğlen saatlerinde uygulamaya geçti. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI



SMS KODU İÇİN MESAJLAR NASIL GELECEK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

KOD GELMEYENLER İÇİN YENİ UYGULAMA

Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretsiz şekilde alabilecek.