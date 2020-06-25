Maske cezası kesilen vatandaşlardan ilginç savunmalar

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira idari para cezası uygulanıyor. Van’da da karar gereğince maske takmayan vatandaşlara ceza yazıldı.

Maske takmayan vatandaşlar ise birbirinden ilginç savunmalarıyla şaşırttı.

“SİGARAMI İNDİRDİM”

Ceza kesildikten sonra sigara içtiği için maskesini indirdiğini belirten bir vatandaş şunları söyledi:

* Bence gereksiz bir cezaydı. Zaten buranın da yabancısıyım. Bir sigara içmek için maskemi indirdim.

* Beni görünce de ceza kestiler. Haklı olabilirler. Maske yasağı var ama parası olan var, olmayan var. 900 lira ceza kesiyorlar.

* Maskesiz de dolaşmıyorum. Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim. Sigaramı indirdim ve tekrar maskemi taktım.

‘NEREDESİN SEN’ İSYANI

Telefonla konuşmak için maskesini takmayıp elinde taşıyan bir diğer vatandaş da, yediği 900 liralık ceza karşısında şoke oldu.

Polis ekipleri, maske takarak da telefonla konuşabileceğini hatırlattığı vatandaşa ceza yazdı.

Vatandaş tutanak tutulurken telefonla konuşmak için izin isteyerek arkadaşını aradı ve “Neredesin sen? Senin yüzünden 900 lira ceza yedim” şeklinde yakındı. (İHA)

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