Maske fırsatçılarına karşı öğretmenler harekete geçti!

Çin’den başlayıp dünyada bir çok ülkeye yayılan ve Türkiye’de de görülen Corona virüsü salgını sonrası, maskeye yoğun talep gelince stoklar azalmaya başladı. Piyasada bulunan maskelerin de yüksek fiyatlara satılması ve stokçuluğun artması Manisa İsmet İnönü Kız Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin harekete geçmesine neden oldu.

Özellikle okulların Corona virüsü sebebiyle ara tatile girmesinin ardından Manisa İsmet İnönü Kız Teknik ve Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü öğretmenleri maske üretimine başladı. Okul personelinden ve ilgili bölümün öğretmenlerinden oluşan 10 kişilik bir grup atölyede maske üretiyor.

10 BİN ADET SİPARİŞ ALDILAR

Stokçuluğun artması ve fiyatların yüksek olması sebebiyle maske üretimi konusunda okullarına yoğun bir talep geldiğini dile getiren Manisa İsmet İnönü Kız Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özdemir, şu anda 10 bin adet sipariş aldıklarını dile getirdi.

Manisa dahil bir çok ilden sipariş aldıklarının altını çizen lise müdürü Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

* Piyasada maske bulunamadığı için maske siparişleri gelmeye başladı.

* Siparişlerin ardından bizde harekete geçtik ve üretime başladık.

* Maske için Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Hatay ile Manisa’dan yoğun talep var.

* Okullarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan da maske üretimi için talepler geliyor.

* Gelen talepler üzerine 4 tane giyim bölümü öğretmenlerimi ve çalışanlarımızla birlikte el ele vererek okullarımıza ve çevre illerden gelen 10 bin adet maske siparişimizi yapmaya başladık.

* Bir devlet okulu olarak kamuya katkı sağlamış oluyoruz.

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YIKANIP TEKRAR KULLANILABİLİYOR

Ürettikleri maskelerin en önemli özelliğinin tekrar yıkanıp kullanılabilmesi olduğunu dile getiren Lise Müdürü Özdemir, “Maskelerimiz pamuktan oluşuyor. Diğer maskeler tek kullanımlık, bunlar ise yıkanıp ütülendikten sonra yeniden kullanılabilir.” dedi.

Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü öğretmenleri tarafından üretilen maskeler piyasanın çok altına tanesi 1 liraya satıldığı öğrenildi.