Maske, corona virüsünden korur mu?

Corona korkusu ne yazık ki bize kadar ulaştı… Türkiye’de metropol şehirlerde vatandaşlar maske ile dolaşmaya başladı. İstanbul’da da başta toplu taşıma araçları olmak üzere, insanlar maske ile geziyor. Çinlilerin sıklıkla ziyaret ettiği turistik yerlerden de uzak duran İstanbullular, virüsten maske takarak korunup korunamayacaklarını merak ediyor. Peki, vatandaşların taktığı toz maskeleri hijyenik mi? Uzmanlar ne diyor?

“CORONA VİRÜSÜ DAMLACIK YOLU İLE BULAŞIYOR”

Konu ile ilgili Sözcü’ye konuşan Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Cengiz Uzun, vatandaşların genelde toz maskesi taktıklarını ve bunun hijyenik olmadığını belirterek şu uyarılarda bulundu;

* Solunum yolu enfeksiyonları, damlacık ve solunum yolu ile bulaşır. Biz bu noktada hastaya iki tür izolasyon yani korunma yöntemi uyguluyoruz.

* Solunum yolu izolasyonu havada asılı kalan mikroroganizmalar içindir tüberküloz ve kızamık gibi. Bu mikroorganizmalar kişi öksürünce ya da hapşırınca ortamda kalır. Onun izolasyonu farklıdır şu an bahsedilen virüs ise damlacık yolu ile bulaşıyor.

* Grip ve soğuk algınlığı gibi virüsler de corona virüsü gibi damlacık yolu ile bulaşıyor.

* Kişi hapşırınca ya da öksürünce de bu virüsler havada asılı kalmaz yere düşer. Bir metreden uzak kaldığınız sürece size bulaşmaz.

N95 MASKELERİ KULLANIN

* Normal fiyatlardan satılan burnu açıkta bırakan maskeler sizi virüslerden yüzde 30 oranında koruyabilir, cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70’e kadar yükseliyor.

* Yüzde yüz koruma yöntemi diye bir şey yoktur.

* Sağlık çalışanlarının solunum izolasyonunda kullandıkları N95 maddeli maskeler var onları kullanıyoruz. Biz şu anda korona için sadece cerrahi maske öneriyoruz. (N95 modeli maskelerin piyasadaki satış fiyatları 25 ila 500 TL arasında değişiyor)

* Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. Diyelim ki kişi eline öksürdü ve siz de onunla tokalaştınız o zaman virüs mukozalardan size ulaşabilir. El hijyeni de bu noktada çok önemli.

KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN

“İstanbul kozmopolit bir şehir ancak tamamen maskeler ile dolaşmak şu an için gerekli değil” diyen Uzun, vatandaşların kalabalık yerlerde,havalimanlarında, turistik bölgelerde ya da toplu taşıma araçlarında maske kullanması tavsiyesinde bulundu.

TEMAS KURMAYIN

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Haluk Mumcuoğlu da piyasadaki en iyi maskenin bile yüzde 70’ten fazla koruyuculuğu olmadığının altını çizerek uyarılarını şöyle sıraladı;

* Çoğu maske ağzı ve burnu kapatmıyor. Toz maskelerin yüzde 5-10’dan fazla koruyuculuğu yoktur. Bunlar damlacık yolu ile bulaşan corona virüsünden korumaz.

* Vatandaşların korunmasında en garanti yöntem, enfeksiyonu bulunan kişilerden uzak durmaktır.

* Toplu taşıma araçlarına da illa binmeleri gerekiyorsa koruyuculuğu yüksek olan, bakteri ve virüs geçirgenliği olmayan maskeleri tercih etsinler.

* Sık sık ellerini yıkasınlar.